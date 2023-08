Kafkasspor amatörlüğe ilk adımını attığından bu yana hep bir gelişme, bir ilerleme kaybetti. Kamikaze Grubuyla her yerde renk katan kulüp başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. En son TFF 3. Lig’e yükselme başarısını gösteren kulüp İnegöl’de bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

1980 yılında Mahmudiye Mahallesinde gayri federe olarak kurulan Kafkas Gençlik’ in kurucu yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Ahmet Portakal, Emin Baykay, Fahri Kaşdemir, Cemalettin Baykoz, Muzaffer Cevher, Yaşar Bayram ve Fevzi Özdemir. Yaklaşık yarım asır önce başlayan bu serüven ilk önce köyler arası ve gayri federe futbol turnuvalarında boy gösterdi. 1998 yılında Cumhuriyetimizin 75. Yıl anısına yapılan İnegöl Kaymakamlık Futbol Turnuvasında İnegöl şampiyonu olup İnegöl’ ü Bursa’ da temsil etti. Kafkasspor’a artık bu şampiyonluklar yeterli gelmiyordu. 1999 yılında merhum Belediye Başkanımız Hikmet Şahin’ in isteği ile Ahmet Güzel’ in başkanlığında 24 yıl önce amatör kümeye giriş yaptı.

Kafkas Gençlik’ te bugüne kadar merhum Ahmet Güzel, Bilal Erbay, Burhanettin Baydar, Osman Şentürk, Hüseyin Doğru, Nedim Sevim, Recep Bayrak, Serhat Kılınç, Recep Yavuz, Metin Ungan,Varol Ecer,Yücel Doğru, Sabahattin Ordu, Celal Ter başkanlık yapıp hizmet etmiştir.

1999 yılında amatör küme sahnesine girdi. İlk sezon yani 1999 – 2000 seonunda 2. Kümede Ayhan Güneş’in hocalığında takım namağlup şampiyon olup ilk kupasını ilk yılında almış oldu. Osman Şentürk camiada şampiyonluk yaşayan ilk başkandır.

3. yıl 1. Kümedeki takımı yine Ayhan Güneş yine namağlup olarak şampiyon yaparken kulüp başkanı yine Osman Şentürk’tü.

2007 – 2008 sezonunda Nedim Sevim’in başkanlığında Necati Erkmen’e teslim edilen takım tarihinde ilk defa Türkiye Şampiyonasına gitme başarısını yaşamıştı.

2008 – 2009 sezonunda Recep Bayrak başkan, Köksal Demiral teknik sorumluydu. Kafkas Gençlik, grup maçlarında başarılı sonuçlar alıp adını tekrar Türkiye Şampiyonasına yazdırdı. Kafkasspor, Eskişehir’deki 1. Kademe maçlarında Hendekspor’a 1 – 0 kaybederek ilk turda evine dönmüş oldu.

2009 – 2010 sezonunda Kafkas Gençlik ilk defa İnegöl Belediye Kupasında şampiyon oldu. Sebahattin Ayvaz – Özden Suvat ikilisinin yönettiği Kafkas Gençlik, finalde İnegölspor‘u yenip şampiyon oldu.

2011 – 2012 lig üçüncüsü oldu ve play – off’a kaldı. İlk play – off macerasında grup dördüncülüğü elde edildi.

2012 – 2013 sezonunda gerçekleştirilen İnegöl Belediye Kupasında 6 takım vardı. 16 Eylül 2012 tarihinde Selçuk Serbest liderliğindeki Kafkas Gençlik, Yenicespor‘u 1 – 0 yenip son şampiyon oldu. Gençlergücü, Kurtuluşspor‘u 5 – 1 üçüncülüğü elde etti.

2013 – 2014 sezonunda Kafkas Gençlik, İnegölspor‘u 4 – 0 yenip son şampiyon olarak tarihe geçti. Ayrıca Kafkasspor bu turnuvada en çok finale kalan takım olmuştur.

2013 – 2014 sezonu üçüncü tamamlayıp adını bir kez daha play – off’a yazdırmayı başaran aldığı iki galibiyetle istediği sonuca ulaşamadı.

2014 – 2015 sezonunda grup üçüncüsü olup tekrar play – off oynamaya hak etti. Play – off’ta Kafkas Kartalı play – off’ta 10 puanla Gemlikspor’un ardından ikinci oldu.

2015 – 2016 sezonunda yine grup üçüncü olan Kafkasspor tekrar play – off heyecanını yaşadı. Grup sonuncusu olup hayallerini başka bahara bıraktı.

2016 – 2017 sezonunda grup beşincisi olarak play – off dışında kaldı.

2017 – 2018 sezonunda başarılı sonuçlar alan Kafkas Gençlik dramatik bir şekilde son maçta Gülbahçespor ile berabere kalıp play – off’u kaçırdı.

2018 – 2019 sezonunda ligi beşinci sırada bitirdi.

2019 – 2020 sezonu ligin bitmesine bir hafta kala lig ikincisi iken pandemi sonrası lig tamamlanamadı.

Kamikaze Taraftar grubunun desteğini alan Kafkasspor, Bursa Süper Amatör Kümesinde 2019 – 2020 sezonunda TFF’nin aldığı kararla Bölgesel Amatör Ligi’ne alındı.

2020 – 2021 sezonunda kulübün efsane isimlerinden Aydın Ungan’ın teknik adamlığında BAL’daki ilk sezonunda başarılı maçlar çıkaran Kafkas Kartalı son maçta Mustafakemalpaşaspor’a kaybedince yoluna devam edememişti.

2021 – 2022 sezonunda grup şampiyonu olup başarısını sürdürdü ancak baraj maçlarında istediği sonuca ulaşamadı.

2022 – 2023 sezonunda da hedef aynıydı. İlk yarıyı lider Gezbespor’un 7 puan gerisinden gelip 4 puanla grup şampiyonu oldu. Daha önce Kurtuluşspor’u BAL’a çıkaran Murat Endes bu sefer Kafkas Gençlik’i bir üst lige çıkarıyordu. Geçen hafta açıklanan kararla da Kafkasspor 3. Lige ‘’Merhaba’’ demiş oldu.

Son 6 – 7 yıldır alt yapıya çok önem veren Kafkasspor 2017 yılında Türkiye Şampiyonasına giden U 14 grubuyla kısa sürede ilk meyvesini almıştı. Geçen sene camiaya katlan sportif koordinatör Nafi Bilaloğlu ile çıkışını sürdü ve bu yıl Elit Liglerde yer alan 5 yaş grubu da şampiyon olup Türkiye Şampiyonasına gitmeyi hak etti. A takımın 3. Lig’e yükselmesiyle 2022 – 2023 sezonu Kafkas Kartalı için altın çağ oldu.

Bugüne kadar Kafkasspor’dan yetişip profesyonel kulüplere transfer olan sporcular şunlardır; Samet Bozkurt Bursaspor, Mertcan Uyanbay Bursaspor, Furkan Bacaklı Altınordu, Azat toprak Konyaspor, Salih Kaan Kılıçoğlu Altınordu, Kerem Matışlı Altınordu, Semih Gözitok Bursaspor, Furkan Çetinkaya Bursaspor

Yeşil – Beyaz - Siyah renkleriyle gönüllere yerleşen Kafkasspor’un logosunda kartal bulunuyor. Kafkasspor, futbol haricinde teakvando, masa tenisi, bilek güreşi, atletizm dallarında faaliyetler de göstermiştir.

Bugüne kadar 2. Küme ve 1. Kümede namağlup şampiyon olan Kafkasspor, Bölgesel Amatör Ligi’nde de 2 kez grup şampiyonu oldu. Geçmişte iki kez düşme potasına yaklaşsa da küme düşmeyen ender camialarındadır.

Kafkasspor, bu yıl alınan takım otobüsü, açılan Kafkas Store, kamp için oluşturulan yatakhane, baştan aşağı yenilenen tesisleriyle profesyonel liglere önceden hazırdı diyebiliriz.

Kafkasspor’un Tarihsel Süreci;

1980 yılında gayri federe olarak kurulup Gürcü köylerin takımı oldu,

1999 yılında federe olup İnegöl’ ün takımı oldu,

2003 yılında Bursa Süper Amatör Ligi’ ne yükselip Bursa’nın takımı oldu,

2020 yılında Bölgesel Amatör Ligi’ ne yükselip Marmara’nın takımı oldu,

2023 yılında 3. Lig’ e yükselip Türkiye’nin takımı oldu.

ÖZDEN SUAT