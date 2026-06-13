Olay, saat 02.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Şirin Sokakta faaliyet gösteren sanayi malzemeleri ve makineleri satışı yapılan işyerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli, kapalı olan işyerine tabancayla defalarca ateş etti.

D5907E8B 823E 4666 947C A310A7Ab4394Saldırı sırasında işyerinin camlarına mermiler isabet etti. 2 kurşunun cama denk gelmesi sonucu camda delikler oluştu.

E47B7F66 248B 457D A199 Ca547Acb4668Silah seslerinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, işyerinde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ