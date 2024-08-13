Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 2 bin 631 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, 9’uncu kez üst üste Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en çok tercih edilen üniversitesi oldu. Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı ise 12 bin 180 olarak gerçekleşti.

19 - 23 Ağustos tarihlerinde tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın sonucudur”

2024 YKS yerleştirme sonuçlarını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 12 binin üzerinde öğrencinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerini tercih etmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs’ın en çok tercih edilen üniversitesi olarak bu unvanını 9’uncu kez üst üste korudu. Bu başarı, eğitim alanındaki güçlü altyapımızın, nitelikli öğretim kadromuzun ve öğrencilerimize sunduğumuz imkanların bir sonucudur” ifadesini kullandı.

Üniversitelerine yerleşme hakkı kazanan öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz. Sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, 19 - 23 Ağustos tarihlerinde yapılması gereken kayıt işlemlerinin Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün yanı sıra üniversitenin Türkiye temsilciliklerinden de yapılabileceğini hatırlattı.