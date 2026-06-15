Edinilen bilgiye göre Cuma Mahallesi Dere sokak üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu park halindeki 16 BLJ 146 plakalı motosiklete ve 16 BMT 923 plakalı otomobile çarptı. Araçların ardından sokak üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet B.(70) ile Tahir O.(43) yaralandı. Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, kaza sonucu yaralanan iki kişi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ