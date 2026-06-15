Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, yaz aylarında artan enerji tüketimiyle birlikte elektrik altyapısına yönelik yetkisiz müdahalelerin ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle tarımsal sulama döneminin başlamasıyla kırsal bölgelerde enerji talebi yükseldi. Kaçak, usulsüz ve kontrolsüz tüketim gibi sebeplerle ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi için mutlaka dağıtım şirketine başvurulması istenirken, bazı vatandaşların durumu ilgili birimlere bildirmek yerine elektrik hatlarına, panolara, direklere ya da trafolara izinsiz müdahale etmesinin hayati tehlike oluşturduğu bildirildi.

Müdahale yalnızca uzman ekiplerce yapılmalı

Son bir hafta içerisinde Şanlıurfa’da yetkisiz elektrik müdahaleleri nedeniyle yaşanan elektrik çarpması vakalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olaylardan ikisi tarımsal sulama bölgelerinde, biri ise klima bağlantısı sırasında meydana geldi. Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde şebekeye yetkisiz biçimde müdahale eden 2 kişi yaşamını yitirirken, Akçakale’deki son olayda ise özel trafo bölgesinde enerji kesintisi için dağıtım şirketine başvurması gerektiği halde bunu yapmadan müdahalede bulunan bir kişi yaralandı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dicle Elektrik yetkilileri, "Elektrik altyapısında yapılacak her işlem teknik bilgi, uygun ekipman ve iş güvenliği prosedürleri gerektirir. Direklere çıkmak, enerji hatlarına yaklaşmak, pano ya da trafolara müdahale etmek ölümcül sonuçlara yol açabilir. Can ve mal güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın arıza, kesinti ve bağlantı işlemlerinde Alo 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirim oluşturmaları hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Özel trafo da olsa enerji kesintisi talep edilmeli

Şirket, vatandaşların kendi mülkiyetlerinde bulunan özel trafolara dahi kontrolsüz şekilde müdahale etmemesi gerektiğinin altını çizdi. Özel trafo, sulama tesisi, işletme bağlantısı ya da enerji hattında yapılacak her türlü bakım, onarım ve bağlantı işlemi öncesinde Dicle Elektrik’e bildirimde bulunulması, gerekli durumlarda enerji kesintisi talep edilmesi ve çalışmaların yalnızca yetkin elektrik profesyonelleri tarafından yürütülmesi gerektiği belirtildi. Yetkiler, gerekli bildirim yapılmadan, enerji kesintisi sağlanmadan ve tüm güvenlik önlemleri alınmadan yapılan müdahalelerin can kayıplarına, ağır yaralanmalara, yangınlara, ekipman hasarlarına ve çevredeki abonelerin enerji arzının etkilenmesine yol açabileceğini hatırlattı.