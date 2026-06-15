16 maçta attığı 81 golle dikkat çeken şampiyon ekip, kupasını ilçe protokolünün elinden kaldırdı.

Kupa törenine Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İnegöl Kaymakamı Eren Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, Kafkasspor Başkanı Rasim Erdem ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Karadeniz Güvenspor Başkanı Sercan Kont, kulübün altyapıya verdiği öneme dikkat çekti. Kulüp bünyesinde 200 lisanslı futbolcunun bulunduğunu belirten Kont, Poyraz kardeşi de İnegölspor altyapısına kazandırdıklarını ifade etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise kulübe tesis müjdesi verdi. Taban, “Önümüzdeki haftalarda sahanın zemini değişecek” diyerek sporculara ve kulüp yönetimine destek mesajı verdi.

İnegöl Kaymakamı Eren Aslan, sporun gençler üzerindeki önemine vurgu yaparak, “Spor gençleri tehlikelerden korur” dedi. İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ise İnegölspor ve Kafkasspor’da İnegöl’ün çocuklarının forma giymesi gerektiğini söyledi.

Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız da belediye destekleriyle daha fazla başarılı sporcunun yetişeceğine inandığını belirtti. Yıldız, “İnegöl büyük bir şehir. Profesyonel liglerde 2 takımımız var ama neden daha fazla takımımız üst liglerde olmasın?” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Karadeniz Güvenspor’a şampiyonluk kupası takdim edildi. Futbolcular ve kulüp yönetimi, kupayı büyük coşkuyla kaldırırken törenin sonunda Karadeniz ezgileri eşliğinde horon çekildi.

İnegöl spor camiası, Karadeniz Güvenspor’un şampiyonluk sevincine ortak oldu.