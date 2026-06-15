Gelişen teknoloji ve küresel salgınların ardından modern insanın zihin yapısında ’yeni bir normal’ oluştuğunu ifade eden Psikolog Çokaygil, virüslerin insan psikolojisi üzerinde derin etkilerde bulunduğuna dikkat çekerek, "Güncel virüsler sadece bir ’hastalık korkusu’ olmaktan çıkıp kronik bir kaygı bozukluğuna dönüşebiliyor" dedi.

"En ufak bir boğaz ağrısı ’Pseudo-Corona’yı tetikliyor"

Yeni varyantların ve potansiyel salgın haberlerinin toplumda ciddi bir duygusal yorgunluk oluşturduğunu dikkat çeken Çokaygil, "Sürekli tetikte olma ve sağlık anksiyetesi artık kronikleşti. Bu durum iki büyük problemi beraberinde getiriyor. İlki ’Pseudo-Corona’ (Yalancı Korona) ile kişi en ufak bir boğaz ağrısı veya öksürükte fiziksel semptomları psikolojik olarak büyüterek aslında var olmayan bir hastalığın belirtilerini hissetmeye başlıyor. İkincisi ise belirsizliğe tahammülsüzlük. Virüslerin sürekli mutasyona uğraması ve ’Ne zaman bitecek?’ sorusunun yanıtsız kalması, genel bir kaygı bozukluğunu körüklüyor" diye konuştu.

Sosyal ilişkilerde ’Güven-Mesafe’ ikilemi ve damgalama tehlikesi

Virüslerin insanı sadece biyolojik bir varlık olarak değil, aynı zamanda bir ’tehdit kaynağı’ olarak görülmesine neden olduğunu belirten Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Psikoloğu Beste Çokaygil, sosyal bağların zayıfladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"El sıkışma ve sarılma gibi temel insani temaslar yerini ’güvenli mesafe’ kontrolüne bıraktı. Bu durum yalnızlık hissini artırıyor. Daha da tehlikelisi, hafif bir grip belirtisi gösteren kişilerin sosyal çevreden dışlanması veya yargılanması anlamına gelen ’damgalama (stigmatizasyon)’ süreci başladı. Bu da bireylerde sosyal fobi riskini ciddi şekilde tetikliyor."

"Beyin sisi ve uyku bozuklukları yaygınlaştı"

Sürecin bilişsel etkilerine de değinen Psikolog Çokaygil, virüslerin hem biyolojik kalıntıları hem de oluşturduğu uzun süreli stres nedeniyle ’Brain Fog (Beyin Sisi)’ tablosunun yaygınlaştığını; odaklanma güçlüğü ve unutkanlık şikayetlerinin arttığını belirterek gelecek kaygısı ve dijital ekran maruziyeti nedeniyle uyku problemlerinde de ciddi bir artış yaşandığını kaydetti.

İnternetten kendi kendine teşhis koyma hastalığı: ’Siberkondri’

Bilgiye erişim hızının virüs psikolojisini negatif yönde beslediğini vurgulayan Çokaygil, "Kişilerin internetteki kirli bilgilerle kendi kendilerine teşhis koymaları, yani ’siberkondri’, kaygı düzeyini tıbbi gerçekliğin çok ötesine taşımaktadır. İnternetteki her bilgi doğru olmadığı gibi, kişiyi adeta bir panik sarmalına sürüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Her gün karşımıza çıkan salgın haberlerine karşı ruh salığını korumak için önerilerde bulunan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Klinik Psikoloğu Beste Çokaygil, "Birincisi haber takibini sınırlandırın. Günde sadece bir kez ve yalnızca güvenilir, resmi kaynaklardan haberleri takip edin. İkincisi günlük rutinlerinize bağlı kalın; aynı saatte uyuyun, aynı saatte kalkın. Üçüncü olarak da sosyal ilişkilerinizi ertelemeyin. Sevdiklerinizle güvenli yollarla da olsa sosyal bağlarınızı mutlaka sürdürün" diye belirtti.