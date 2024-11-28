Türkiye'nin bin 537 puanla 28. basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan iki basamak yükselerek bin 517 puanla 30. oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Kasım ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa America şampiyonu Arjantin bin 867 puanla birinciliğini korurken, Fransa bin 859 puanla 2., EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 853 puanla 3., İngiltere bin 813 puanla 4., Brezilya ise bin 775 puanla 5. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 12 Aralık 2024 tarihinde açıklanacak.