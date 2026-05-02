Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Samsunspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 10'a çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların tek golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 9. dakikasında orta sahada Victor Osimhen'in pasıyla hızla ilerleyen Yunus, sağ kanattan yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece ligdeki gol sayısını 7 yaptı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, Turkcell Süper Kupa'da 1 gol atan Yunus, toplam gol sayısını da 10'a çıkardı.

Maça 11'de başlayan Yunus Akgün, 90 dakika sahada kaldı.