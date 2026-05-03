Porto, Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında sahasında karşılaştığı Alverca'yı 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Porto toplamda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Portekiz Süper Ligi'nin 32. haftasında Porto, Alverca'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, 40. dakikada Jan Bednarek'in kaydettiği golle sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Porto böylece puanını 85'e çıkardı ve ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. 2022 yılından sonra şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlılar, toplamda da 31. şampiyonluğunu elde etti.

Milli futbolcu Deniz Gül, 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Francesco Farioli'nin ilk şampiyonluğu

Türkiye'de Corendon Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te görev yapan İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu Porto ile kazandı. Mavi-beyazlılar, Farioli yönetiminde ligde bu sezon 2.66 puan ortalaması elde etti.