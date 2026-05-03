Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri, büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 403 pehlivanın kol bağladığı er meydanında başpehlivanlığı Erkan Taş kazandı.

Kuva-yi Milliye Kahramanı Edremit Kaymakamı Şehit Hamdibey anısına düzenlenen güreşler, Tuzcumurat Mahallesi'ndeki güreş alanında yapıldı. Organizasyona Ali Gürbüz, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Taş, Enes Doğan, Ertuğrul Dağdeviren, Erkan Taş ve Yunus Emre Yaman gibi önemli başpehlivanların da aralarında bulunduğu 403 sporcu katıldı. Geleneksel güreş ağalığını ise Edremitli iş insanı Ali Baydar üstlendi.

Gün boyu süren müsabakalarda küçük boylardan başpehlivanlığa kadar tüm kategorilerde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Özellikle minik ve teşvik boylarındaki güreşler renkli görüntülere sahne olurken, başpehlivanlık mücadeleleri ise büyük heyecana neden oldu.

Final müsabakasında Erkan Taş ile Serhat Balcı karşı karşıya geldi. Zorlu geçen mücadelede rakibini mağlup eden Erkan Taş, 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Başpehlivan Erkan Taş ve dereceye giren güreşçilere ödülleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından takdim edildi.

Diğer boylarda dereceye giren güreşçilere ödülleri CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Güreş Ağası Ali Baydar, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve protokol tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, '18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ata sporumuzun heyecanını, birlik ve kardeşlik ruhunu Edremit'te hep birlikte yaşamanın gururunu yaşadık. Er meydanında yiğitliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Başpehlivanımız Erkan Taş başta olmak üzere tüm pehlivanlarımızı yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan ilçe protokolümüze, muhtarlarımıza, oda başkanlarımıza, federasyon temsilcilerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tribünleri doldurarak bu büyük geleneğe sahip çıkan hemşehrilerimize de ayrıca şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Yağlı güreşlerin sadece bir spor değil, köklü bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken Ertaş, 'Kökleri yüzyıllara dayanan bu gelenek; saygının, cesaretin ve dayanışmanın simgesidir. Bu mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Edremit, ata sporuna sahip çıkan bir kent olmaya devam edecek' dedi.