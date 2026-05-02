Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, kalan haftalarda şampiyonluk için bir sürpriz olursa buna da inanmaları gerektiğini söyledi. Göle, gerçekçi hedeflerinin ise ligi ikinci bitirmek olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı-lacivertlilerin uzun süre şampiyon olamamasının sebebine Göle, 'Şampiyon olamamasının ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi' diye yanıt verdi.

'Ligi ikinci bitirmek istiyoruz'

2007 yılından itibaren kulüpte görev yapması ve bu süreçte Fenerbahçe'nin 2 kez son maçta şampiyonluğu kaybetmesinin hatırlatılması üzerine kalan maçlarda 'Şampiyon olacağınıza dair sizde ve takımda inanç var mı?' sorusuna ise Zeki Murat Göle, 'Futbolda sürprizler var. Öncelikle bizim gerçekçi hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemeleri. Tabii sezon başında farklı hedeflerimiz vardı. Bunları kaybettik. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Bir sürpriz olursa, buna da inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız' diye konuştu.

'Oyun anlayışımızda değişikliklere gittik'

Teknik Direktör Tedesco ile yolların ayrılması sonrası takım üzerinde dokunuşlara dair Göle, '3-4 gün çalışma imkanımız oldu. Küçük değişiklikler yaptık. Oyun anlayışımızda, planımızda değişikliklere gittik. Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdiler. Doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor' ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe hocası yukarıya çekecek isim olmalı'

Zeki Murat Göle, 'Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon teknik direktörü yerli mi, yabancı mı olmalı?' sorusuna şu yanıtı verdi:

'Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli-yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu.'