A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grubunda topladığı 5 puanla ikinci olarak bir üst tura yükselen Millilerin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.

Salon: South Paris Arena 1

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Ahmed Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)

Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Derya, Cansu, Meliha, Ebrar)

İtalya: Sylla, Danesi, Egonu, Bosetti, Fahr, Orro, De Gennaro (L) (Spirito, Antropova, Cambi, Lubian)

Setler: 14-25, 16-25, 21-25

Süre: 68 dakika

Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından C Grubu’nda oluşan puan durumu şu şekilde:

1.İtalya - 9 puan

2.Türkiye - 5 puan

3.Dominik Cumhuriyeti - 3 puan

4.Hollanda - 1 puan