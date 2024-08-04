A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü maçında İtalya’ya 3-0 mağlup oldu. Grubunda topladığı 5 puanla ikinci olarak bir üst tura yükselen Millilerin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.
Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.
Salon: South Paris Arena 1
Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Ahmed Alrousi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Türkiye: Elif, Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Gizem (L) (Derya, Cansu, Meliha, Ebrar)
İtalya: Sylla, Danesi, Egonu, Bosetti, Fahr, Orro, De Gennaro (L) (Spirito, Antropova, Cambi, Lubian)
Setler: 14-25, 16-25, 21-25
Süre: 68 dakika
Türkiye-İtalya karşılaşmasının ardından C Grubu’nda oluşan puan durumu şu şekilde:
1.İtalya - 9 puan
2.Türkiye - 5 puan
3.Dominik Cumhuriyeti - 3 puan
4.Hollanda - 1 puan