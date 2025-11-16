A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun beşinci maçında Bursa’da Bulgaristan ile karşılaştı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Golleri 16. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve Atanas Chernev’in (k.k) katkılarıyla kaydeden milliler, bu sonuçla play-off aşamasını garantiledi.

Gruptaki son maçlar öncesi Bulgaristan puansız olarak son sırada yer alırken, diğer karşılaşmada Gürcistan’ı 4-0 yenen İspanya liderliğini 15 puanla sürdürdü.

Maçın ardından dünya basını, Bulgaristan’ın mağlubiyetini değerlendirdi ve dikkat çekici yorumlarda bulundu.

İŞTE GALİBİYETİN DÜNYA BASININA YANSIMALARI

TopSport: Bulgaristan eleme turlarında üst üste beşinci mağlubiyetini aldı, ancak bu sefer biraz daha onurlu bir yenilgi. Maça çekingen bir başlangıç yapan Bulgaristan'ın oyunu zaman geçtikçe her geçen dakika gelişti ancak sonunda iki golle yenildi. Bulgaristan şimdi 91 yıl önceki olumsuz rekorun tekrarlanmaması ve ilk puanını almak için Gürcistan'ı konuk edecek.

Gol: Bulgaristan bizim standartlarımıza göre yine de iyi oynadı, mücadele etti ama kaybetti. Bulgaristan, Türkiye'ye yenilerek resmen futbolun cücesi oldu. Dünya Kupası elemeleri ve katılımlarda olumsuz bir istatistiğe imza attık; 65 galibiyet, 37 beraberlik ve 66 mağlubiyet. Gol farkı da olumsuz; 238 gol attık, 262 gol yedik.

DSport: Penaltı ve kendi kalesine atılan gol 'Timsah'ı besledi. Bulgaristan Bursa'da dişlerini gösterdi ama Türkiye'ye yenildi. Türkiye, 2026 Dünya Kupası elemelerinin sondan bir önceki maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bulgaristan penaltı ve kendi kalesine golle 'timsah'ın ağzına düştü.

BGonair: Bulgaristan her zamanki gibi Türkiye'ye yenildi ve grupta sıfır puanla kaldı. Karşılaşma Bursa'daki Timsah Stadı olarak da bilinen statta yaklaşık 40 bin seyircinin önünde oynandı. A Milli Takımımız Bursa'da penaltı ve kendi kalesine atılan golle mağlup oldu.

Corner: Teknik direktör Alexander Dimitrov'un takımı Bursa'da Türkiye deplasmanında 0-2 mağlup oldu ve puansız kaldı. Bulgaristan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı beş maçta beşinci mağlubiyetini aldı.