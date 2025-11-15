Çocuk ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta evde gezinen Muhammed C. (1) mutfakta buzdolabında bulunan ilaçları şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ