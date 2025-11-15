

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Cerrah Mahallesinde seyir halinde olan Emre B.(29) yönetimindeki motosiklet ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü ile arkasında oturan eşi Hatice B.(27) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil ile sürücüsün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ