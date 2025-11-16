A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nun 5. karşılaşmasında Bursa’da Bulgaristan’ı 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Hakan Çalhanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"Kurtlar Vadisi müziğinde eşliğindeki tezahürat bizi etkiledi"

Maç öncesi yaşanan atmosfere değinen Çalhanoğlu, "Bursa taraftarına teşekkür ediyorum. Isınırken Kenan ile göz göze geldik, ‘Kurtlar Vadisi' müziği eşliğindeki tezahürat bizi bayağı etkiledi. Ben bunu İtalya'da hiç görmedim. Çok güzeldi, bizi 90 dakika desteklediler. O yüzden Bursa camiasına teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"Kontrol bizim elimizdeydi"

Karşılaşmanın beklenenden zor geçtiğini söyleyen ay-yıldızlı kaptan, "Herkesin dört-beş sıfır beklediği bir maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi, rakibe büyük bir şans verilmedi. Önemli bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.



"Tuncay abiyi çok seviyorum"

Milli takım tarihinin en golcü üçüncü ismi olarak Tuncay Şanlı ile aynı sırayı paylaşması sorulan Hakan Çalhanoğlu, "Tuncay abiyi çok seviyorum. O benim için çok kıymetlidir. Gol sayısı öyle olmuş ama önemli olan galibiyet. Daha önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.



Play-off yorumu: "Hedefimize ulaştık"

Play-off süreciyle ilgili değerlendirmeler yapan Çalhanoğlu, "Hedefimiz oraya odaklanmaktı, pot 1'e girdik çok şükür. Kim geleceğini göreceğiz. İlk İspanya maçında ağır bir mağlubiyet almıştık. O maçı çok yaşadığımızı düşünüyorum. Fazla hırs yaptık, kontrolsüz oynadık. Şimdiki maç öyle olmayacak, daha dikkatli olacağız" dedi.



"Hedefim adım adım ilerlemek"

Milli takımda en çok forma giyen oyuncular sıralamasında Emre Belözoğlu'nu geride bırakmasıyla ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Hedef 119 demek için erken. Sağlığım yerinde olduğu sürece ülkeme hizmet etmek isterim. Emre ağabey de diğer ağabeylerim gibi benim için çok değerlidir. Adım adım ilerleyeceğim" ifadelerini kullandı.



Asker selamı: "Başımız sağ olsun"

Maçtaki asker selamıyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Haberleri aldığımızda çok üzüldük. Şehitlerimiz oldu, başımız sağ olsun. Onlara bir nevi mesaj vermek istedim. Her zaman kıymetlidirler" diyerek sözlerini noktaladı.