Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın nisan ayında gerçekleşen törende temelini attığı Elmadağ Kesimhane Binası ile Hasanoğlan Aile Yaşam Merkezi’nin inşaatlarında çalışmaları hızla sürüyor.ANKARA (İGFA) - Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; temeli atılan projeler arasında önemli yeri olan Elmadağ Kesimhane Binası ve Hasanoğlan Aile Yaşam Merkezi’nin yapımına devam ediyor.

Yıllardır ilçelerine kesimhane kazandırılmasını bekleyen Elmadağlıların talepleri doğrultusunda yapımına başlanan Elmadağ Kesimhane Binası, ana ve selektör binası olmak üzere iki yapıdan oluşacak. 2 bin 840 metrekare alana sahip binada ayrıca, soğuk hava depoları ve kesim hatları bulunacak.

71 milyon 110 bin TL ihale bedeli ile yapımına başlanan modern kesimhanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

HASANOĞLAN AYM İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Başkentin her köşesine modern sosyal tesisler kazandıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hasanoğlan İstasyon Mahallesi’nde yapımına başladığı Aile Yaşam Merkezi’nin (AYM) inşaatında da çalışmalara başladı.

3 bin 325 metrekare alana sahip olacak AYM 2 kattan oluşacak. AYM’de; kreş, yemekhane, kafeterya, spor salonu, 175 kişilik konferans salonu, çocuk oyun alanları ve 23 araçlık bir otopark bulunacak.

39 milyon 980 bin 200 TL ihale bedeliyle yapımına başlanan Hasanoğlan Aile Yaşam Merkezi’nin de 2023 yılı içerisinde tamamlanarak, Elmadağlı vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.