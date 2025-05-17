Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi’nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları “Kapalı Sulama Sistemi”ne dönüştürüldü.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyecek ve tarımsal üretimi artıracak projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile ASKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Kahramankazan Örencik Mahallesi’nde 310 dekar alana hizmet veren açık sulama kanalları “Kapalı Sulama Sistemi”ne dönüştürüldü.

Sulama göletinin açılışına; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Meclis Üyeleri, Ziraat Odası Başkanları ile çok sayıda çiftçi ve davetli katıldı.

TESİSİN İŞLETMESİNİ KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ YÜRÜTECEK

Sulama kanallarında yapılan inceleme ve tespitler sonucunda tesisi faal duruma getirebilmek, suyun tarım alanlarında etkin kullanılmasını sağlamak ve vahşi sulamanın önüne geçerek su tasarrufu sağlamak amacıyla dönüştürülen sistem sayesinde 1130 dekar alan sulamaya açılmış oldu. Toplam 4 bin 945 metre boru döşenerek hizmete açılan tesisin işletmesi ise Kahramankazan Belediyesi tarafından yürütülecek.