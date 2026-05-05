Parlamento, Başbakan Ilie Bolojan hakkında verilen güvensizlik önergesini kabul ederek hükümeti düşürdü.

Sol çizgideki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile aşırı sağcı Rumenlerin Birliği İttifakı (AUR) tarafından verilen önerge, 464 sandalyeli parlamentoda 281 milletvekilinin “evet” oyuyla kabul edildi. İktidardaki Ulusal Liberal Parti (PNL) ve ortağı Romanya’yı Kurtarın Birliği (USR) ise oturuma katılmasına rağmen oylamada oy kullanmadı.

Geçtiğimiz ay koalisyon hükümetinden ayrılan Sosyal Demokrat Parti’nin aşırı sağ ile aynı safta yer alması, Romanya siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Anketlere göre oy oranını artıran AUR’un desteği yüzde 37 seviyesine kadar yükseldi. AUR lideri George Simion ise oylama sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün halkın sesi duyuldu” diyerek “ulusal uzlaşı” çağrısında bulundu.

Hükümetin düşmesiyle birlikte Romanya’da yeni bir hükümet kurulması bekleniyor.