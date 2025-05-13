Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 artış gösterdi. Beklentiler, yıllık artışın yüzde 2,4 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Aylık TÜFE verisi ise piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Geçtiğimiz ay fiyatlar yüzde 0,1 gerilemişti, bu ay ise yüzde 0,3 artış beklenirken gerçekleşme yüzde 0,2 oldu.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon da beklentilerin altında kaldı. Aylık yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,8 oranında artış görüldü. Analistler çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 olacağını öngörmüştü.

Enerji fiyatları nisan ayında yüzde 0,7 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,7 düşüş yaşandı. Gıda fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık artış oranı yüzde 2,8 oldu.

Reel ortalama haftalık kazançlarda ise yüzde 0,1’lik bir düşüş kaydedildi.