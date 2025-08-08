Yunan, İsrail ve Ermeni lobilerinin desteğiyle hareket eden 40 Kongre üyesi, Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına dönüş talebinin reddedilmesi için Pentagon’a mektup gönderdi. ABD Kongresi’nden iki partili milletvekillerinin imzasını taşıyan mektupta, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerine sahip olduğu sürece F-35’e geri dönmesinin mümkün olmayacağı öne sürüldü.

Hellenic Caucus üyesi Chris Pappas, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis imzalı mektupta, aksi durumda F-35 sistemlerinin bütünlüğünün tehlikeye gireceği ve Rus istihbaratına bilgi sızabileceği iddia edildi. Mektup, Amerikan Helenik Enstitüsü, Amerikan Yahudi Komitesi ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tarafından desteklendi.

2019 yılında S-400 alımı sonrası F-35 programından çıkarılan Türkiye, halen CAATSA yaptırımları kapsamında bulunuyor. Aynı Temsilciler Meclisi üyeleri kısa süre önce “Kıbrıs Ambargosuna Son Yasası” isimli tasarıyı da Kongre’ye sundu. Bu tasarıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosunun beş yıl daha kaldırılması hedefleniyor.

Senato oturumunda konuşan James Risch, Türkiye’ye ait uçakların teslim edilmediğini belirterek, teslimatın siyasi bir kararla durdurulduğunu açıkladı. Risch, Türkiye’nin ödemesini yaptığı altı adet F-35A uçağının halen ABD’de tutulduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 26 Haziran’daki NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, F-35’lerden vazgeçilmediğini, programa geri dönme niyetiyle muhataplarla görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması sonrası aldığı karar kapsamında Ankara’yı F-35 programından çıkarmış ve uçaklar ABD’de bekletilmeye başlanmıştı.