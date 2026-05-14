ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in başkenti Pekin’de yürüttüğü temaslara devam ediyor. Trump’ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından Beyaz Saray’dan açıklama yapıldı.

Açıklamada, iki lider arasındaki görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi. Görüşmede ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi, Amerikan şirketlerinin Çin pazarındaki faaliyet alanlarının genişletilmesi ve yatırımların artırılması gibi başlıkların ele alındığı ifade edildi.

Beyaz Saray açıklamasında ayrıca İran ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinildi.

Açıklamada tarafların Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaştığı vurgulandı. Ayrıca ABD ve Çin'in İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığı bildirildi: "ABD ile Çin, İran'ın asla nükleere sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konularında anlaştı."

Trump önceki gün Şi ve Çin ile ilgili şunları söyledi:

“Harika bir lidersiniz. Bunu herkese söylüyorum. Bazen insanlar bunu söylememden hoşlanmıyorlar ama yine de söylüyorum çünkü bu doğru. Ne zaman bir sorun yaşasak, çok hızlı bir şekilde çözdük ve birlikte harika bir geleceğimiz olacak.”

Böylelikle dokuz yıl sonra ilk defa bir ABD başkanı Çin’de temasta bulundu. ABD’den bu ülkeye lider düzeyindeki son ziyaret, yine Trump’ın ilk döneminde, 2017’de yapılmıştı.