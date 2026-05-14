İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırılar devam ederken gizlice BAE’yi ziyaret ederek ülkenin devlet başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünün açıklanmasına İran cephesinden tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İran güvenlik birimlerinin söz konusu gelişme hakkında daha önce İran yönetim kademesini bilgilendirdiğini vurgulayarak, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez" değerlendirmesinde bulundu. İsim vermeden BAE’yi eleştiren Arakçi, "İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" dedi.

Kaynak: İHA