Dünya Çiftçiler Gününde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Çelik, İnegöl’de şu ana kadar yağışlardan hiçbir sıkıntı görmediklerini belirterek, “Örneğin Boğazköy Barajı'nda toplanan sular, salınan sular, onlar zaten istimlak edilen alanlarda, su birikintisi oldu yani barajın çevresinde orada bir ekim alanları vardı. Bugüne kadar bir zarar görmedik. Sadece çilek hasadı 10 gün falan gecikmiş oldu. Bazı çilekler o sürede toplanamadı.

Onun haricinde hiçbir zararı yok ama bundan sonra tabii şimdi 2-3 gündür yağmur olacağını biliyoruz. Ondan sonra artık buğdaylar çiçekte. Ürünlerimiz hepsi tane şeklini aldı. Bundan sonra bir müddet havaların açık gitmesi bizim için en olumlu olacak taraf. Şu anda ülke genelinde sadece yine dönüm söylemiyorum, ülke genelinde dondan etkilenen hiçbir şeyimiz olmadı. Şükürler olsun Rabbime. Her şey güzel gidiyor. Tabii ki bolluktan da fiyatların düşmesi de bizim işimize gelmez çünkü. İnşallah çiftçimizin bollukla birlikte güzel fiyatlarla ürünlerini satmasını Allah nasip eder. Şöyle diyoruz yani, kiraz bu sene pahalı olsa herkesin söylediği kiraz yemedik derler. Kiraz bu sene pahalı olsa da geçen seneden kiraz yiyemeyenler pahalı da olsa alıp yiyeceklerini düşünüyoruz yani. Çünkü özlemişler kirazı” dedi.