Başkan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Bizim barajlarımızda, ufak göletlerimiz var bizim. Çavuşköy göledi yüzde 10-15 civarında, Halhalca göleti yüzde 15. Onların fiziki durumları şey değil. Ama bugün Boğazköy barajımız on sefer boşalsa 10 sefer dolacak seviyede. Şu ana kadar yağışlı gitmelerinde aynı şekilde su kullanımının önüne geçmiş olduğundan dolayı da barajlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Önemli bir barajımız da Babasultan barajımız biliyorsunuz. Geçen sene sezona yüzde 30 ile başlamıştı şu anda yüzde 66 seviyelerinde Babasultan barajımız. Tabii ki onu da ilave edeyim. Esasında baraj açıldığından bu yana Babasultan barajı sezon bittikten sonra, sulama sezonu bittikten sonra yüzde 30 doluyordu barajda. Sonra kışın yüzde 30'un üzerine su ilave oluyordu. Geçen sene sıfıra indi. Yüzde 30 su olduğu için yüzde 30 su vardı, sıfıra indi. Yani demek ki yüzde 30 su kalsaymış barajımızda daha önceki senelerdeki gibi şu anda barajımız yüzde 100 seviyelerine gelmiş olacaktı. Buradan tabii ki bir müjde de şöyle vereyim şimdi çiftçilerimize. İkinci ürüne bu sene birinci ürünler için sulama Babasultan barajından yapılacak. İkinci ürüne müsaade edilmeyecek. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün hep beraberiz, istişare halindeyiz. İnşallah bu su doluluk oranıyla birlikte ikinci ürüne de sulama müsaadesi verilecektir. Şunu da ifade edeyim; Su kullanan arkadaşlarda çok hoyratça su kullanıyorlar. Eskisi gibi su verilmiyor onu da söyleyeyim. Şimdi buradan birileri de kızar. Hobi bahçeleri istediği gibi su alabiliyordu, suluyordu. 3 dönüm tarlan varsa, bahçen varsa yetecek kadar su veriliyor. İki gün suyu salıp da şangır şangır sulama devirleri bitti. Artık bundan sonra toprak kadar su da önemli. Zaten damla sulama hortumları da dağıtılmakta. Onların önümüzdeki hafta yeniden damla sulama hortumları dağıtılacak. Ondan sonra cazibeli sulama sistemleri çok önemli sulama için. Şimdi gördüğünüz gibi bu savaş neticesinde mazotun nerelerden nerelere çıktığını görüyoruz. Biz genelde genel başkanımız sayın Şemsi Bayraktar'a iletiyoruz sorunlarımızı. Oradan tabii ki o talepleri bizde bölge milletvekillerine söylemek suretiyle tabii ki dillendiriyoruz. Bugün savaş öncesi 56-60 lira olan mazot bugün 80 bandında olduğu zaman çiftçimizin nasıl üretim yapabileceği, aynı şekilde ilaç gibi şeyler buna bağlı olarak, gübre de aynı şekilde fırladığını düşündüğümüz zaman hakikaten konuşmamın başında söylediğim gibi çok zor şartlarda üretim yapıyoruz.”

Kaynak: ÖZNUR DEDE