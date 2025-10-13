SUBÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Oğuz Özdemir ‘TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu’ çerçevesinde bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oregon Eyalet Üniversitesi’nde (OSU) yürütülen etkinliklerde fındık üretimini tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı yürütülen çalışmaları paylaştı.

Özdemir, ABD’de Kabuklu Meyve Yetiştiricileri Birliği (Nut Grower Society) tarafından düzenlenen ‘Yaz Turu (Summer Tour)’ ve OSU tarafından gerçekleştirilen ‘2025 OSU Fındık Arazi Günü (OSU Hazelnut Field Day)’ etkinliklerine katılarak, Türkiye ve Oregon’daki güncel araştırma keşifleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinliklerde, Türkiye ile ABD arasındaki sezon farklılıklarına bağlı olarak kahverengi kokarcanın sezon boyunca fındıkta neden olduğu zarar tiplerini, doğal popülasyon seyrini ve mücadele için kritik dönemleri ortaya koyduklarını belirten Özdemir, laboratuvar çalışmaları kapsamında uygulanan ‘cezbet ve öldür’ tekniğinin zararı yaklaşık yüzde 50 oranında azalttığını, aynı oranda popülasyon ölümüne yol açtığını ifade etti. Yeni cezbedici ve kaçırıcı maddelerin bu istilacı türle mücadelede gelecek için umut vadettiğini vurguladı.

Ayrıca, sezon boyunca böceği yakalama etkinliğini ölçmek ve doğrudan bir mücadele aracı olup olmadığını belirlemek amacıyla fındıkta ilk defa denedikleri yeni bir tuzak tipi üzerine yürüttükleri projeye de değinen Özdemir, elde edilen neticelerin üreticiler için önemli katkılar sağlayabileceğini kaydetti.