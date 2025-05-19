Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı “2025 İlkbahar Ekonomik Tahmini: Küresel Ekonomik Belirsizlik Ortamında Ilımlı Büyüme” başlıklı raporda, Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelere yer verildi.

Raporda, Türkiye’de yetkili kurumların finansal istikrarı sağlamaya yönelik çeşitli önlemler almasına rağmen, iç siyasi belirsizliklerin finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açtığı ve bu durumun 2025 yılında ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin 2024 yılında %3,2 olarak gerçekleşmesi beklenen büyüme oranının, 2025’te %2,8’e gerileyeceğini, ancak 2026’da toparlanarak %3,5 seviyesine ulaşacağını öngördü.

Raporda ayrıca, hanehalkı tüketiminde yaklaşık %3,5 oranında ılımlı bir artış beklendiği vurgulandı. Bu artışın, bireylerin mevcut ve geleceğe dönük finansal beklentilerindeki iyileşmeyle destekleneceği ifade edildi.

Faizlere dikkat çekildi

Raporda, "Brüt sabit sermaye oluşumu 2024'ün sonunda arttı ancak deprem yeniden inşa çalışmalarının sona ermesiyle birlikte yakın vadede daha düşük olması muhtemel, nispeten yüksek reel faiz oranları ise özel yatırımı kısıtlıyor. Yetkililer, kamu tüketim büyümesini sınırlayan bir faktör olacak olan enflasyonla mücadele programlarını desteklemek için daha sıkı bir maliye politikası duyurdu." denildi.