Barrack, 29 Nisan'da ABD Senatosu tarafından onaylanarak, Türkiye'nin NATO'ya katkılarının önemine vurgu yaptı. Barrack'ın, "Turkey" yerine Türkiye demesi ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süreli danışmanı ve tanınmış bir işadamı Tom Barrack'ın, Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi olarak görevine başlamak üzere pazartesi günü (05.05.2025) Ankara'ya geldiği bildirildi.

Barrack, 29 Nisan'da ABD Senatosu tarafından 60-36 oyla onaylanarak, ABD-Türkiye ilişkilerindeki değişen dinamikler zamanında bu görevi üstlenmek için yola çıkmış oldu.

Güney Kaliforniya doğumlu olan Barrack, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun. Trump ile olan yakın ilişkisiyle tanınan Barrack, 2017 Başkanlık Açılış Komitesinin başkanlığını yaptı ve 2016 başkanlık seçim kampanyasında üst düzey danışmanlık yaptı.

"TÜRKİYE'NİN NATO'YA KATTIKLARI ÇOK FAZLA"

78 yaşındaki Barrack, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde yaptığı onay konuşmasında Türkiye'nin stratejik değerini vurguladı. "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında bulunan Türkiye'nin NATO'ya katkıları çok sayıda" dedi ve ülkenin hem bölgesel hem de küresel güvenlik yapılarına önemli bir rol oynadığını belirtti.

Barrack, Ocak 2022'den Eylül 2024'e kadar büyükelçilik yapan Jeff Flake'in yerine bu göreve geldi. Görev, Flake'in ayrılmasından sonra boş kalmıştı.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack, Türkiye'deki ilk sözlerine "Merhaba, hoşbulduk" sözleriyle başlarken, ABD-Türkiye arasındaki işbirliğinin iyimserliği ve uyumuna dikkat çekti.

Pazartesi günü geç saatlerde Ankara Esenboğa Havalimanı’na varan Tom Barrack, bunun kendisi için "gerçekten anıtsal bir gün" olduğunu belirterek, “Atalarımın geldiği bu toprakların yankısını hissediyorum” dedi.

Ülkeye "Turkey" yerine "Türkiye" diyerek hitap eden Barrack, “Başkan Trump’tan çok basit bir mesajla geldim: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak arzusu” ifadelerini kullandı.

"Her zaman iyi bir ilişkimiz oldu, ama bu olağanüstü bir ilişki olmalı," diyen Barrack, Trump’ın amacının “büyük liderlikler ve büyük uluslar yoluyla halkları yüceltmek ve Türkiye ile ABD’yi daha güçlü, dünyayı ise daha iyi bir yer haline getirmek” olduğunu söyledi.