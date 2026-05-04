Türkiye’de milyonlarca emekliyi ilgilendiren denetim süreci hızlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik başvurularında sonradan tespit edilen eksiklikler için incelemelerini sıkılaştırdı. 4/a, 4/b ya da 4/c ayrımı olmaksızın; prim günü, yaş veya statü hatası belirlenenlerin maaşları derhal durduruluyor. Peki bu durumda maaşı kesilenler nasıl bir yol izlemeli? Hangi hallerde yapılan ödemeler borç olarak geri talep ediliyor?

Emeklilik başvurusu yapan sigortalıların beyanları esas alınarak bağlanan aylıklar, müfettiş incelemelerinde "şartları taşımıyor" olarak işaretlenirse süreç tersine işliyor.

Aylık Kesintisi: Şartların eksik olduğu anlaşıldığı an maaş ödemesi durduruluyor.

Geri Ödeme Yükümlülüğü: Kurum, o güne kadar ödenen tüm tutarları yasal faiziyle birlikte sigortalıdan geri talep ediyor. Bu durum, emekliler için ciddi bir borç yükü anlamına geliyor.

Kritik Not: Kurumun yaptığı hatada iyi niyetli sigortalının korunması esas olsa da, sehven yapılan ödemelerin geri tahsili emeklileri finansal olarak zor durumda bırakabiliyor.

MAAŞ NASIL GERİ BAĞLANIR? YENİ DİLEKÇE ŞART!

Maaşı kesilenler için her şey bitmiş değil. Eksik olan prim günleri veya yaş şartı süreç içinde tamamlanmışsa aylığın yeniden bağlanması mümkün. Ancak burada "yeni dilekçe" detayı büyük önem taşıyor:

Şartlar Önceden Tamamsa: Eğer şartlar hata fark edilmeden önce zaten tamamlanmışsa, kurum başvurunuzu güncelleyebilir ve hak kaybı minimize edilebilir.

Şartlar Sonradan Tamamlanmışsa: Eksik şartlar sonradan tamamlanmışsa, mutlaka yeniden emeklilik dilekçesi verilmesi gerekiyor. Maaş, dilekçeyi takip eden ay başından itibaren tekrar ödenmeye başlıyor.

YANLIŞ STATÜ VE PRİM BORÇLARINDA ESNEKLİK: "SÜLÜS" KURALI

Bazı hatalar doğrudan kurumun işleminden kaynaklanabiliyor. Örneğin, Bağ-Kur yerine yanlışlıkla SSK üzerinden emekli edilen bir sigortalı için İsa Karakaş şu müjdeyi veriyor: "Hizmetler emeklilikten önce mevcutsa sigortalı mağdur edilmez. Yanlış maaş iptal edilir ancak doğru statü üzerinden hak kazanılan tarihten itibaren yeniden hesaplama yapılır."

Ayrıca, emekli olduktan sonra ortaya çıkan bazı küçük prim borçları artık emekliliği tamamen iptal etmiyor. Bu durumlarda "Sülüs" (1/3) uygulaması devreye giriyor:

Borç Tahsili: Borç tutarı, emekli maaşının üçte biri (1/3) oranında kesilerek taksitle tahsil ediliyor.

Süreklilik: Bu süreçte maaş ödenmeye devam ediyor, yani emeklilik hakkı yanmıyor.

UZMAN UYARISI: KONTROL ETMEDEN İMZA ATMAYIN!

Anayasa Mahkemesi’nin "kurum hatasından dolayı vatandaş mağdur edilemez" kararına rağmen, uzun süren hukuksal süreçlerle uğraşmamak için hizmet dökümünüzü, prim gün sayınızı ve özellikle farklı statülerdeki (SSK-BağKur çakışması gibi) hizmetlerinizi başvurudan önce mutlaka uzman bir gözle kontrol ettirmeniz hayati önem taşıyor.