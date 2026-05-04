Tarım arazilerini korumak amacıyla hazırlanan ve TBMM gündemine gelen hobi bahçeleri kanun teklifi, sahadan gelen yoğun tepkiler nedeniyle bir süreliğine durduruldu. Teklifin revize edilerek yeniden kamuoyuna sunulması öngörülüyor.

Üretime Onay, Ranta Yıkım Formülü

İlk haliyle tarım arazilerine yapılan bungalov, bağ evi, villa ve benzeri imara aykırı kaçak yapılara yüksek para cezaları ve yıkım öngörülüyordu. Ancak AK Parti MKYK toplantısında konunun yeniden ele alınmasıyla “gerçek hobi bahçesi” ile “rant amaçlı yapılaşma” ayrımının yapılması gündeme geldi.

Gayrimenkul Uzmanı Değerlendirdi

Konuyla ilgili Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, şunları söyledi:

“Bu konu ilk gündeme geldiğinde sanki tarım faaliyeti dışındaki tüm yapılar yıkılacak algısı oluştu. Oysa daha önce imar barışı ile birçok yapı yasal hale getirilmişti. Şimdi ise gerçekten tarımla uğraşanlar ile yaşam alanı veya ticari rant için villa, havuz, bungalov yapanlar ayrılacak. Yıkım olmaması için tarım yaptığını ispat etmek gerekebilir. Çiftçi belgesi, ekim-biçim kaydı veya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınacak izinler istenebilir.

Müstakil olarak kendi arazisinde üretim yapanlar istisnadan yararlanabilirken, bungalovları kiraya vererek ticari gelir elde edenler inceleme kapsamına girebilir.Silivri ve Çatalca gibi bölgelerde tarım arazileri üzerine çok sayıda villa ve özel parselasyonla oluşturulmuş yapılaşma bulunuyor. Düzenlemenin özellikle ticari amaçlı ve rant odaklı kullanımlara yönelik olması bekleniyor.”

Süreç Nasıl İşleyecek?

Gerçek tarımsal üretim yapan hobi bahçelerine destek veya istisna getirilmesi planlanıyor.

Rant amaçlı, ticari kiralamaya dönük villa, bungalov ve toplu yapılaşmalara yıkım ve idari para cezası uygulanabilecek.

Düzenlemede “üretim yapılıyorsa kalsın, rant içinse kaldıralım” ayrımının net kriterlerle yapılması hedefleniyor.Tarım arazilerinde kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi amaçlanırken, gerçek üreticilerin mağdur edilmemesi için revizyon çalışmaları devam ediyor.