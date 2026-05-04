2026 Temmuz zammını bekleyen emekliler için SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken uyarı geldi. Karakaş, özellikle düşük maaşlı emeklilerin “sıfır zam” ihtimaliyle karşı karşıya olabileceğini vurguladı.

“EMEKLİLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYOR”

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede emekli maaşlarına ilişkin tabloyu değerlendirdi. Karakaş, açlık sınırının 35 bin TL’ye dayandığını belirterek emekli maaşlarının bu seviyenin oldukça altında kaldığını ifade etti.

TEMMUZ ZAM ORANI NE OLACAK?

Karakaş, açıklanan veriler ışığında 3 aylık enflasyonun yüzde 10,04 olduğunu söyledi.

Temmuz ayı beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

-SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Temmuz ayında beklenti yüzde 16 ile yüzde 18 bandında bir artış yönünde.

-Memur ve Memur Emeklileri: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte artışın, enflasyonun altında kalma riski bulunuyor.

5 MİLYON EMEKLİ İÇİN “SIFIR ZAM” RİSKİ

Karakaş, kök maaş düzenlemesine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu. Ocak ayında kök maaşların 20 bin TL seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Karakaş, temmuzda ek bir düzenleme yapılmaması halinde bazı emeklilerin zamdan yararlanamayabileceğini söyledi.

Bu durumda yaklaşık 5 milyon emeklinin “sıfır zam” riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

REFAH PAYI BEKLENTİSİ ZAYIF

Emekliye refah payı verilip verilmeyeceği sorusuna da değinen Karakaş, mevcut tabloya göre ek zam ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Refah payı beklentisinin şimdilik güçlü görünmediğini ve kararın ilerleyen dönemde netleşebileceğini ifade etti.