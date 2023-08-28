Bugün yaşanan olayda, sokak ortasında meydana gelen silahlı kavga adeta faciaya dönüşüyordu. İddialara göre, İstanbul'dan gelen E.A. (35), Esentepe Mahallesi Şehit Süleyman Sokak'taki baba evine varışının ardından kardeşi A.A. (40) ile arasında bilinmeyen bir nedenle aniden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çevreye rastgele ateş açan kardeşlerin kurşunları, o sırada sokakta park halinde bulunan iki araca isabet etti.

Olayın hemen ardından panik ve kargaşa yaşanırken, baba M.A. duruma müdahale ederek kardeşleri ayırdı ve kavgayı sonlandırdı. Ancak, bu müdahale sonrasında kaçan kardeşler, olay yerinden bindikleri araçlarla hızla uzaklaştılar. Haber verilmesi üzerine, polis ekipleri adrese yönlendirildi ve bölgedeki giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Yapılan incelemelerde, tabancadan atılan kurşunların iki hafif ticari araca isabet ettiği belirlendi. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Polis ekipleri, kaçan kardeşleri bulmak ve yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı.