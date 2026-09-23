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Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugün gerçekleşecek 8 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde: 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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