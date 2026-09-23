Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL'lik indirim öngörülüyor.
Beklenen fiyat düzenlemesinin hayata geçirilmesi durumunda İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL olan motorinin litre fiyatı 90,83 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 96,20 TL'den 90,63 TL'ye düşecek.
İndirim kararı saat 16.00'da netleşecek
Motorin fiyatlarına yansıtılması beklenen indirime ilişkin nihai kararın bugün saat 16.00'da açıklığa kavuşması bekleniyor. Düzenlemenin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar, 24 Eylül Perşembe günü itibarıyla akaryakıt istasyonlarının tabelalarına yansıyacak.
Öte yandan, 23 Eylül itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.