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Öte yandan, 23 Eylül itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Beklenen fiyat düzenlemesinin hayata geçirilmesi durumunda İstanbul Avrupa Yakası'nda 96,40 TL olan motorinin litre fiyatı 90,83 TL'ye, Anadolu Yakası'nda ise 96,20 TL'den 90,63 TL'ye düşecek.

Edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,57 TL'lik indirim öngörülüyor.

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