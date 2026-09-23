Uygulamada 5 sürücüye toplam 27 bin 224 lira trafik cezası uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Narkotik, KOM, TEM, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla Gürsu ilçesinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık işyerlerine yönelik uygulama gerçekleştirildi.



Ruhsatsız tabanca ve metamfetamin ele geçirildi

Sabit ve hareketli yol uygulamasında 539 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, kontrollerde 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ile 26 fişek ele geçirildi. Ayrıca 5,4 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler tarafından 232 araç kontrol edildi, 5 araç sürücüsüne toplam 27 bin 224 lira cezai işlem uygulandı.

Kumar oynayan 5 kişiye 58 bin lira ceza

Umuma açık işyerlerine yönelik denetimlerde ise 15 işyeri kontrol edildi. 325 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı.

Denetimlerde bir işyerinde 5 kişinin çıkar amaçlı kumar oynadığı tespit edildi. İşyeri sorumlusu hakkında "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynayan 5 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 58 bin 20 lira idari para cezası uygulandı.