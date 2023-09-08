İntihara kalkışan ablasını önlemeye çalışırken can veren 16 yaşındaki E. Y.'nin ölümü şok etkisi yarattı. Ablasının elindeki silahı gören E. Y. silaha davranıp elinden almaya çalıştı ama talihsiz olayda E. Y. kendi canından oldu.

İddialara göre, E.Y.'nin ablası intihar girişiminde bulundu. E.Y., ablasının elindeki silahı almak istedi, ancak bu sırada silah patladı ve ablası vurularak yaralandı.

Emine Yüzgül, ablasının öldüğünü sanarak büyük bir şok yaşadı ve aynı silahla kendisine zarar verdi. Bu trajik olayın ardından aile, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yaralanan E.Y., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muş Devlet Hastanesine nakledildi. Diğer yandan, Emine Yüzgül'ün cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Serinova Belde Belediye Başkanı Engin Atılgan, olayın kendilerini üzdüğünü belirterek, "Üzücü bir olay yaşandı. Belediye personelimizin kızı. Kızlarımızın birisi 16 diğeri 17 yaşında. Kardeşlerden biri kendisini vurunca, diğeri de gelip kendisini vuruyor. İki kız kardeş arasında neler yaşandığını şu anda tam olarak bilmiyoruz. Ancak şu an yaralı olan abla vurulunca, küçüğü de kendisini vuruyor. Küçük kızımız yaşamını yitiriyor, ablası ise yaralı. Yaralı kızımızın hayati tehlikesi atlatmış durumda." şeklinde açıklama yaptı.