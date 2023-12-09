Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri, Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev yapan Acil Durum Ekiplerine eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - 7 gün 24 saat vatandaşların can ve mal güvenliği için hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, müdahale hizmetlerinin yanı sıra önleme ve eğitim hizmetlerine de hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev yapan Acil Durum Ekiplerine eğitim verdi.

ACİL DURUM EKİPLERİNE EĞİTİM

Ulusal ve uluslararası çapta gerçekleştirdiği eğitim hizmetleri ile ilimizin yanı sıra ülkemizin tanıtımına da katkıda bulunan Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM), Dilovası ilçesinde kurulu bulunan Altıntel Liman ve Terminal İşletmeleri A.Ş. bünyesinde görev yapan Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerini gerçekleştirdi. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı verilen eğitimlerde yanma ve yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri ve teknikleri, araç ve malzeme bilgisi, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme ve hareket tarzı, yangına müdahalede ekip organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda bilgiler sunuldu.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Uygulamalı eğitimler, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde yer alan İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binasının hemen arkasında yer alan İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde gerçekleştirildi. Merkezde bulunan simülatörler vasıtasıyla, kursiyerlere gerçek olaylara yakın ortamlar sağlanarak nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda uygulamalar yaptırıldı.