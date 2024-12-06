İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, acı haberi sosyal medya hesabından duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı.

" Milletimizin başı sağ olsun.. İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memurumuz Mehmet Tozun, 20 Kasım 2024 tarihinde, Seferihisar’da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Kahraman polisimiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı ve bugün şehit oldu. Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."