İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kurşunlu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, Gökhan B. (32) isimli şahsın hırsızlık suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gökhan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ