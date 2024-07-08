Adalar’da hizmete alınan ve ada sakinlerinin ‘Azmanbüs’ olarak adlandırdığı elektrikli minibüsün bölgeye zarar verdiğini savunan bir grup, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaparak ulaşım araçlarının kaldırılmasını istedi.

Adalar’da hizmete alınan ve ada sakinlerinin ‘azmanbüs’ olarak adlandırdığı elektrikli minibüsün bölgeye zarar verdiğini savunan bir grup, geçtiğimiz günlerde adliyeye giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bir grup Adalar sakini bugün ise Saraçhane’ye gelerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu protesto edip eylem yaptı. Ellerinde çeşitli pankartlar bulunan grup, zaman zaman slogan atarak azmanbüslerin kaldırılmasını istediklerin belirtti. Basın açıklaması yapan grup üyeleri dünya mirası olan Adalar’ın korunmasının öncelikli olduğunu savundu. Azmanbüsler ile ilgili endişelerini dile getiren vatandaşlar Adalar’ın şehirleşmesine yol açacağını söyledi.

Adalar’da Azmanbüsler istemediklerini dile getiren Dolunay Baykul, “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurullarının 1999’dan itibaren başlayan kararları ile Adalar’ın tüm yolları, öncelikli olarak yaya yolu statüsündedir. Dünya mirası olan Adalar’a sit statüsünü kazandıran niteliklerin korunması en önemli önceliğimiz olmalıdır. Toplu taşıma gelen çok sayıda ziyaretçi için de gerekli değildir. Yapılması gereken bütün medeni ülkelerde olduğu gibi Adalar’ın kapasitesinin belirlenmesi ve doğru bir ziyaretçi planlaması yapılmasıdır. Israrla vurgulamak isteriz ki azmanbüsler bizim için sadece bir estetik tasarım sorunu değildir. Azmanbüslerin getirilmiş olması Adalar’ın koruma alanı olduğunun inkarıdır ve kaçınılmaz olarak şehirleşmesine yol açacaktır. Bir diğer endişemiz de azmanbüslerin kullanımının, Ada yollarının genişletilmesine, bahçelerimizin istimlak edilmesine, ormanlarımızın kesilmesine sebep olmasıdır. Bütün bunlar koruma altındaki kültürel varlıklarımızı, mimari mirasımızı, doğayı tahrip edecek, insan ve hayvanların yaralanmasına ve ölümlerine neden olacaktır. Bütün bu nedenlerle azmanbüslerin Adalarımızda olmasına karşı çıkıyoruz” şeklinde açıklama yaptı.