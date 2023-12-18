Adana Avrupa’yı Asyaya adeta bir köprü niteliğinde bağlayan önemli ulaşım yolları üzerinde kurulmuş olması ile herkesi de kendine bağlamayı başarmış bir ilimizdir. Akdeniz bölgesinde yer alan Adana, Seyhan Nehri ile Toros Dağlarının eteklerine kurulmuş olmasıyla verimli arazilere sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. Türkiye’nin en çok nüfusa sahip illeri arasında 6. sırada olup o sırayı kimselere vermemektedir. Akdeniz bölgesinde olması nedeni pek çok insanı şaşırtan bu şehir sıcakkanlı insanları kadar, oldukça sıcak bir iklime de sahiptir.

Adana’da Gezilmesi Gereken 10 Yer

Siz gezerken cildinizin de adeta nem terapisi yaptığı bu şehirde, aynı zamanda cildinizde tazalensin. Cildiniz eskisinden daha taze bir görünüm alırken gelin bizlerde rotamızı ilk olarak Adana’nın eski bölgelerine çevirip , daha sonra yeni Adana bölgelerine doğru ilerleyelim.

1. Taş Köprü

Seyhan Nehri üzerine uzanmış Adana Taş köprü Seyran Nehri’nin güzelliğini adate ikiye bölmüştür. Köprü Avrupa ve Asya arasında yıllardır büyük öneme sahip bir konumda yer almaktadır. Bu günlere kadar tüm güzelliğini koruyan köprü aynı zamanda birkaç kez de onarımdan geçmiştir. En son onarımı ise 1949 yılında yapılmıştır. Dünya’nın en eski köprüleri arasında yer almasının yanı sıra köprünün ortasındaki kemerde yer alan iki aslan kabartması da köprünün adeta iki aslanın koruması altında olduğunu simgeler niteliktedir.

2. Adana Sinema Müzesi

Kim sevmezdi ki sinemayı hele ki yanında mısır’ı da varsa keyfine diyecek yoktu. Adana’dan pek çok oyuncunun çıktığı bilinirken, bunu Adana Sinema Müzesini ziyaret ettikten sonra yerinde daha iyi keşfetme şansı buluyorsunuz. Peki bu güzel bina nasıl sinemaya dönüştürüldü? Eski binaların restore edilmesi ile Adana Sinema Müzesi’ne dönüştürülen bu binada Yeşil Çam’ın tüm esintilerini bulmak mümkün. 2011 yılında hizmete açılan sinemanın en dikkat çeken noktalarından birisi de Yılmaz Güney odasıdır. Odada bulunan balmumu heykeli Yılmaz Güney’in Umut filmindeki karelerini andırıyor.

3.Belemedik Vadisi

Huzur bulmak isteyen, şehrin gürültüsünden bir nebzede olsun arınmak isteyen herkes için Adana Belemedik Vadisi tek adres. Adana merkeze yaklaşık olarak 117 km mesafede olmasının yanı sıra Pozantı’ya bağlı ruhunuza iyi gelecek bir yer burası. Yolun başında uzanan tren yolu, dağlardaki karlar ve buz gibi akan Çakıt suyu ile içinizi ferahlatırken kadraja da eklenmesi gereken çok özel anlar sizleri bekliyor. Almanların yapmış olduğu tünellere rastlayarak devam ettiğiniz yolculuğunuzda fotoğraf çekimi adına uzun soluklu molalar verebileceğinizi düşünerek tedarikli yola çıkmanızı öneriyoruz.

4. Tarihi Saat Kulesi ( Büyük Saat)

Adana’nın Seyhan ilçesinde yer alan saat kulesi sokağın adeta zamanla yarışır güzelliğini ortaya koymaktadır. Tarihi olduğu kadar Büyük Saat Kulesi olarakda bilinmektedir. Şehrin simgesi olarak bilinen Büyük Saat Kulesi aynı zamanda alışveriş esnasında sizlere zaman yönetimini sağlayabilmeniz açısında her yerden rahatlıkla görünebilir kılan bir mimari ile yapılmıştır. 32 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun saat kulesi kategorisinde yer almaktadır. Ziya Paşa döneminde başlanan inşaat Abidin Paşa döneminde tamamlanmıştır.

5. Ramazanoğlu Medresesi

Ramazanoğlu Konağı ile de adlandırılan Ramazanoğlu Medresesi 1945 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından yaptırılmıştır. Konak devlet işlerinin yürültüldüğü ve ailenin yaşamış olduğu haremlik bölümü olarak günümüzde hala eski yapısını korumaktadır. Ayrıca konağın üst katında havuzlu terası da konağa ayrı bir hava katmaktadır. Medrese aynı zamanda Ulu Camii ile de bitişik bir konumda yer almaktadır.

6. Taş Mekan Kültür Merkezi ve Kafe

Günümüzde eskiye dönüş kendisini genellikle kafelerde göstermektedir. Birçok otantik eşyaların bir arada sunulduğu kafeler artık yediden yetmişe herkesin ilgi odağı konumundadır. Özellikle de fotoğraf meraklılarına kendilerini bir dağ evinde hissettirecek huzurda hizmet sunan Adana Taş Mekan ve Kültür Merkezi şehre ilk gelenler içinde bir sonraki gelişlerinde uğrak listelerinde mutlaka yer alan vazgeçilmez mekanlar arasında yer almaktadır.

7.Bebekli Kilisesi

St. Paul adına yaptırılmış olan bu kilise aynı zamanda bir İtalyan Katolik Kilisesidir. Kilisenin tepesinde bulunan heykel ziyaretçilerinde merak uyandırmaya devam etmektedir. Meryem Ana’ya ait olan bu heykel ziyaretçileri açısından pek çok açıdan fotoğraflanmaya devam etmektedir. Bebekli kilise adını Meryem Ana heykelininin bir bebeğe benzetilmesi sonucu Bebekli Kilise olarak adlandırılmıştır. Ayrıca Kilise’nin şehir merkezinde yer alıyor olması ulaşım açısından da siz ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır.

8.Kuruçeşme Çiftliği

Birbirinden doğal lezzetlerin yer aldığı Adana Kuruçeşme Çiftliği doğal ortamda yaşamaktan keyif alanlar için ideal bir mekan. Özellikle de pazar kahvaltılarınıza renk katmak amacıyla temiz hava eşliğinde sevdiklerinizle birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz mekanlar arasında yer almaktadır. Ayrıca Adana şehir merkezine 30, Mersin şehir merkezine ise 80 km de bulunan çiftlik çevre illerden de gelenlerin büyük ilgisini çekmektedir. Her şeyden önce sağlığın ön planda oluğunu düşünen Kuruçeşme Çiftliği ekibi ve birbirinden güzel lezzetleri sizleri bekliyor.

9. Mavisu Parkı

Adana Mavisu Su Parkı’nda iseniz sizde kendinizi serinletmenin kolay yolunu bulmuşsunuz demektir. Seyahatiniz sonrası yorulup, kendinizi dinlemenin tam zamanı olduğunu düşünüyor, aynı zamanda da çocuklarınız için eğlenceli bir mekan arıyorsanız çeşitli oyunlarında yer aldığı Mavi Su Parkı sizin için ideal bir serinleme ve eğlence ortamı olmaktadır. Yoğun enerjisi ile suyu sevmeyenleri bile bu korkudan arındıracak etkiye sahip arka plan müzikleri ile de eğlencenizi dillendiren bu mekanı ziyaret etmeden serinlemeyi düşünmeyiniz.

10.Sabancı Merkez Camii

Seyhan ırmağı kenarında görenleri adeta büyüleyen 6 minerali bu cami gözde mekanlar arasında yer almaktadır. Görüntüsü ile de huzur uyandırmaya yeten Samancı Merkez Cami projesi yapılan bir yarışma sonrasında belirlenmiştir. Mimar mühendis Necip Dinç yarışma sonucunda cami’nin mimarisini üstlenmiştir. Üstelik cami’nin altında halka hizmet vermek amaçlı klasik ve dijital kütüphane de yer almaktadır. Sebil çeşmesi bal dan tatlı akmakta özel günlerde bal şerbeti ile ağızları tatlandırmaya devam etmektedir.