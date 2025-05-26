Annesinin cenazesini teslim almaya gelen kızı yaşadığı şokla gözyaşlarına boğuldu. Aile, hastane yönetiminden açıklama beklerken polis soruşturma başlattı.

Adana’nın Çukurova ilçesindeki özel bir hastanede cenaze karışıklığı yaşandı. Özel Sezar Hospital Hastanesi’nde yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi gören 76 yaşındaki Dudu Kahveci, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yakınları tarafından teşhis edilen cenaze, Edirne’ye nakledilmek üzere teslim alınmak istendi. Ancak aile, cenazeye hastanede ulaşılamayınca büyük bir şok yaşadı.

Dudu Kahveci’nin kızı Arzu Yazıcıoğlu, yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi:

Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00’de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, Edirne’ye götürmek üzere uçak ayarlandı. Ancak saat 16.00’da cenazeyi teslim almaya geldiğimizde annemin cenazesi ortada yoktu. Karıştırılmış. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım.

Aile, hastane yönetiminden herhangi bir resmi açıklama alamadıklarını belirtirken, cenazenin karıştırılarak başka bir aileye teslim edilmiş olabileceği öne sürüldü.

Hastane yetkilileri sessizliğini korurken, olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.