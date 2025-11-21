Gürsu Belediyesi AR-GE Merkezi, Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) yönetim kurulu ile Gürsu’da bir araya gelerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak ortak projeleri değerlendirdi. Toplantıda ANASİAD ve Gürsu Belediyesi arasında üç konu üzerinde iş birliği fikri öne çıktı.

Hazırladığı projelerle ve aldığı Avrupa Birliği fonlarıyla tanınan Gürsu Belediyesi AR-GE Merkezi, kentteki birçok sivil toplum kuruluşunun ve iş insanlarının yakın

markajında. Deneyimli ekibin tecrübelerinden faydalanmak isteyen ve beraber proje üretmek isteyen misafirlerin ağırlandığı toplantıların bu seferki konuğu ANASİAD Yönetim Kurulu oldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve AR-GE ekibinin ev sahibi olduğu toplantıda, üç ana iş birliği başlığı öne çıktı.

UR-GE Kapsamında Ortak Uluslararası Rekabet Programı

Ticaret Bakanlığı’nın UR-GE Destek Programı çerçevesinde; Gürsu Belediyesi AR-GE Merkezi, Gürsu Belediyesi şirketleri ve ANASİAD üyesi firmaların katılımıyla uluslararası rekabeti artırmaya yönelik ortak bir proje başlatılacak. Bu program ile firmaların ihracat kapasitesinin güçlendirilmesi ve yeni pazarlara açılması hedefleniyor.

Libya Fuarı’na Gürsu imzası atılacak

ANASİAD’ın 26 Aralık’ta katılacağı Libya fuarı öncesi; Gürsu’nun tarımsal ürünlerini tanıtan İngilizce ve Arapça tanıtım kitleri ile kurutulmuş meyve ürünleri heyete teslim edilecek. Bu çalışma, Gürsu’nun uluslararası pazarlarda daha görünür olmasını hedefliyor.

Firmaların Kurumsal Kapasite Gelişimi ve Fonlara Erişim Desteği ANASİAD üyesi şirketlerin kurumsal kapasitelerinin artırılması, hibe ve destek

programlarına erişim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla AR-GE Merkezi teknik destek verecek. Bu kapsamda firmalara olgunluk analizi raporları hazırlanacak ve KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı başta olmak üzere çeşitli fonlara başvuru süreçlerinde profesyonel danışmanlık sunulacak. Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürü Hüseyin Özmen’in detaylı şekilde projeleri aktardığı toplantıda, Başkan Yardımcıları Adem Yıldırım, Hakan Şener de ev sahibi olarak yer aldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "70’den fazla AB hibeli projeyi başarı ile yürüttük. Kente katkı sunan herkesle iş birliği yapmaktan onur duyuyoruz. Çünkü beraber üretmek ve topluma katkı sunmaktan son derece mutluyuz. AR-GE ekibimizin verimli çalışmalarının dikkat çekmesi bizleri ayrıca gururlandırıyor " dedi.