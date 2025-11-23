Meclis heyetinin, terör örgütü PKK’nın hükümlü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da yapacağı görüşmeye yönelik hazırlıkların ayrıntıları netleşmeye başladı.

TBMM bünyesinde “Terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında oluşturulan komisyon üyelerinin gerçekleştireceği ziyaret için çok yönlü bir planlama yürütülüyor. Mevzuat gereği, terör suçlarından tutuklu ya da hükümlü kişilerle milletvekillerinin görüşebilmesi için Adalet Bakanlığından yazılı izin alınması gerekiyor. Bu nedenle İmralı’ya gitmesi planlanan milletvekillerinin bakanlığa resmi başvuruda bulunması şart.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, bu başvurunun gün içinde yapılması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis’in karar alması halinde sürecin işleneceğini daha önce duyurmuştu. Bakanlığın bu ziyaretteki rolü yalnızca gerekli idari işlemlerin tamamlanmasıyla sınırlı olacak.

Ziyaretin tüm teknik boyutu MİT tarafından yürütülecek. Heyetin ulaşımından görüşme ortamına, oturma düzenine kadar tüm detayların MİT tarafından planlandığı belirtiliyor. Pazartesi ya da salı günü yapılması beklenen görüşme için ulaşımın helikopterle sağlanacağı ifade ediliyor.

Meclis heyetinin İmralı’da yapacağı görüşmeye ilişkin süreçte tutanak ve kayıt düzenine dair bazı ayrıntılar da netleşiyor.

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm görüşmelerde olduğu gibi, İmralı’da yapılacak temasın da kayıt altına alınabileceği belirtiliyor. Ancak bu defa tutanakların Meclis stenografları tarafından değil, görevlendirilecek MİT personeli tarafından tutulmasının değerlendirildiği ifade ediliyor.

Görüşmede ses, görüntü ve fotoğraf kaydı alınmasının planlandığı, fakat bunların kamuoyuna servis edilmeyeceği vurgulanıyor. AK Parti kaynakları, ziyarete yönelik toplumsal hassasiyetin farkında olduklarını, bu nedenle herhangi bir görüntünün paylaşılmasının düşünülmediğini aktarıyor.

Terör örgütü elebaşı Öcalan’ın 27 Şubat’taki çağrısına ilişkin genel bir değerlendirme yapmasının beklendiği görüşmenin daha sonra soru cevap formatında devam edeceği ifade ediliyor. Öcalan’ın 27 Şubat’ta terör örgütü PKK’ya yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısının YPG’yi kapsayıp kapsamadığına yönelik tartışmalara da bu görüşmede son nokta konulması planlanıyor. Meclis heyetinin Öcalan’a soracağı ilk sorulardan biri çağrısının YPG’yi de içerip içermediği olacak.