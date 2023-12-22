Bilimsel adı larinks tümseğidir ancak halk arasında “Adem Elması’” olarak tanınır. Boyundaki tiroit kıkırdağının oluşturduğu çıkıntı sebebiyle ortaya çıkar. Genelde erkeklerde bulunur, nadir de olsa kadınlarda da görülür.

Adem Elması Nasıl Çıkar? Erkeklerde ve Kadınlarda Adem Elması

Erkeklerde ve kadınlarda farklı yapıda olmasının belli sebepleri var. İnsanlarda ses kutusunu çevreleyen tiroit kıkırdağının iki tarafının kesişimi erkeklerde 90 derece, kadınlarda ise 120 derecelik bir açıya sahiptir. Adem elmasının erkeklerde, kadınlardakine oranla daha sivri ve büyük görünmesinin sebebi budur.

Erkeklerde hormonsal olarak zaman zaman belirginliği artar. Yapılan araştırmalara göre adem elmasındaki büyüme hızı erkekten erkeğe değişebilir ve kısa sürede çok belirgin bir yapıya ulaşabilir.

Adem elması daha büyük ve belirgin yapıdaki erkeklerin sesi daha tok bir yapıya sahiptir ve daha kalındır. Ergenlik döneminde erkeklerin seslerindeki kalınlaşmanın sebebi ise bu olarak bilinir.

Adem elmasının kadınlarda çok daha nadir olduğundan bahsetmiştik. Kadınlarda nadir de olsa görülme sebebi, ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan hormonal bozukluklar veya genetik sebeplerdir.

Zaman zaman gırtlaktaki şişkinlik, kadınlarda adem elması sanılabilir ancak aslında adem elması ile alakası yoktur, adem elması sadece bir kemik çıkıntısıdır.

“Adem Elması” Adını Nereden Alıyor?

İnanca göre ilk insan olan Adem ile Havva’nın yedikleri yasak elmanın boğaza takılmasını simgeleyen bir çıkıntı olduğu söyleniyor. Büyük bir kesim bu sebeple bu çıkıntıya “Adem Elması” adını uygun görüyor.

Bir diğer düşünce de bu ismin bir çeviri hatasından kaynaklandığı yönünde. Baştan söyleyelim, biraz kafa karıştırıcı bir hipotez. Adem elması Latince “pomum adami” anlamına gelir. Latinceye ise İbraniceden “tappuach ha adam” tamlamasından geçtiği biliniyor. Anlamı ise “insandaki çıkıntı”. İbranicede adam kelimesi “insan” anlamına gelir, aynı zamanda İbranicede “çıkıntı” anlamındaki sözcük “elma” anlamına da gelmektedir. Bu karmaşanın içinden İbranicede “insanın çıkıntısı” anlamına gelen söz, Latinceye “adem elması” olarak çevrilmiş ve günümüze dek bu adla gelmiştir.