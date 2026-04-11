Resimde geçmişte ki ve günümüzde ki bilim adamlarının yanı sıra, müfredata konu olan Balkanlardan, Türkistan’a yer alan harita da yer aldı.



Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde İnegöl Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde Görsel Sanatlar öğretmeni olarak görev yapan işitme ve konuşma engelli Muhammet Nurbiçer, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatını hayal gücü ile İnegöl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün duvarına resmetti.

Resimde Türkiye’ye tarihinde geçmişten bugüne önemli yer edinen bilim adamları, Türk örf ve adetleri, ahlak-değer-erdem çerçevesi ile çok sayıda eğitici bilgi yer aldı. Ayrıca çizilen resimde ki haritalandırmada ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında 2024 yılında kaldırılan Asya kelimesi yerine Türkistan kelimesi yer aldı.

İnegöl Turgutalp Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencilerine tarih öğretmeni resim üzerinden ders anlattı. Resim çalışmasının 4 ay sürdüğünü belirten Muhammet Nurbiçen(30), “Bu çalışmalar öğrencilerin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimine katkı sunuyor” ifadelerini kullandı.

Nurbiçer konuşmasının devamında, “Okullarda boş bulduğu duvarlara tarihsel konuları ele alan resimler çizdiğini belirten öğretmen Muhammet Nurbiçer, “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün böyle anlamlı projesinde yer almak benim için büyük mutluluk oldu. Türkiye 100 yılı Maarif Modeli için hazırladığımız bu resim çalışması bu modeli tanıtmayı amaçlıyor. Sanata ve sanatçıya eğitim veren Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim. Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin tarihsel ve kültürel anlamda gelişimi açısından çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi sayın Emine Erdoğan hanımefendiye de bir portre hazırladım kendilerine hediye etmek istiyorum. Bu resim çalışmasını bitirmek için 4 aydır mesai saatleri dışında çalışıyorum” dedi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise, “Bakanlığımızın ortaya koyduğu maarif modeli kapsamında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ne yapabiliriz diye düşündük ve gerçekten yetenekli öğretmen olan Muhammet Nurbiçer’in yapmış olduğu eserlerden yararlanmak istedi ve bu modeli somutlaştırdık. Köklerden Geleceğe mottosu ile Erdem-Değer-Ahlak çerçevesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini resmettik. Burada geçmişten geleceğe, köklerden geleceğe mottosu ile geçmişte ki bilim adamları ile günümüz bilim adamlarını Erdem-Değer- Ahlak çerçevesinde birleştirdik. Harika bir resim oldu. Bu resimde aynı zamanda 10. Sınıflar tarih kitabımızın içerisinde yer Balkanlardan Türkistan’a kadar yer alan haritayı da resmettik. İlçemizde ki öğrenciler buraya gelerek derslerini burada somutlaştırılmış olan model üzerinde işlemektedirler. Emeği geçen öğretmenimize teşekkür ediyorum” dedi.