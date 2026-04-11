1933 doğumlu, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hüsamettin Cindoruk yaşamını yitirdi.

UZUN SÜREDİR YOĞUN BAKIMDAYDI

Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinde, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Hüsamettin Cindoruk, bugün hayatını kaybetti.

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR?

Tam adı Ahmet Hüsamettin Cindoruk olan deneyimli siyasetçi, 1933'te İzmir'de doğdu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1954 yılında mezun olarak 1955 yılında avukatlığa başladı.

Gençlik yıllarında Demokrat Parti gençlik kollarında siyasete başladı. 1958 yılında Hürriyet Partisi kurucuları arasında yer aldı.

14 Mayıs 1985 tarihinde Büyük Kongre'de Doğru Yol Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Genel Başkanlığı Süleyman Demirel'e bıraktıktan sonra 16 Kasım 1991 – 1 Ekim 1995 tarihleri arasında TBMM Başkanı seçildi.

17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerine, 17 Nisan – 16 Mayıs 1993 tarihleri arasında vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi.

Tansu Çiller'in DYP genel başkanı olduğu dönemde Doğru Yol Partisi'nden ayrılıp Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu. 1999 yılındaki genel seçimlerde parti barajı aşamayarak TBMM dışında kalınca parti başkanlığını bıraktı.

16 Mayıs 2009'da Demokrat Parti genel başkanlığına seçildi. Demokrat Parti ile Anavatan Partisi'nin birleşme sürecinde etkin rol aldı; iki parti 31 Ekim 2009'da Demokrat Parti çatısı altında bütünleşti. 2011 yılı Ocak ayına kadar bu görevde kaldı.

Dilek Cindoruk'la evli ve 3 çocuk babası olan Cindoruk, 28 Aralık 2025 tarihinde evinde rahatsızlanmasının ardından İstanbul'da Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine yatırıldı. Hüsamettin Cindoruk, 11 Nisan 2026'da hayatını kaybetti.