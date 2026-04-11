Belgeselin 9’uncu bölümü, İnegöl’e bağlı Oylat Kaplıcaları’nda çekildi. Programın sunucuları ve yapımcıları Yağızhan ve Arzu, köyün tarihini, kültürel yapısını ve insan hikâyelerini sahadan, samimi ve etkileyici bir anlatımla izleyiciye aktarıyor. Köy halkıyla kurulan güçlü bağ ve doğal anlatım dili ise projeyi benzerlerinden ayıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Manav Yörük Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Kadın Kolları organizasyonuyla hayata geçirilen belgesel serisi, yalnızca bir çekim çalışması olmanın ötesine geçerek kültürel mirasın korunmasına katkı sunuyor.

Geçtiğimiz Cuma günü üçüncü bölümü yayınlanan belgesel serisi, kısa sürede geniş kitlelere ulaşarak büyük beğeni topladı. “Yağızhan ve Arzu ile Kültür Yolu” her Cuma saat 20.00’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Öte yandan projeye ulusal televizyon kanalları ve medya kuruluşları tarafından da yoğun ilgi gösterildiği, farklı platformlarda yayınlanmasına yönelik görüşmelerin başladığı öğrenildi. Bu gelişme, belgeselin kısa sürede yerelden ulusala uzanan güçlü bir etki oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Şimdilik Mym Medya YouTube kanalı üzerinden yayınlanan serinin, önümüzdeki süreçte çok daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor. Oylat Kaplıcaları sakinlerinin çekimler boyunca sergilediği misafirperverlik ise projeye ayrı bir değer kattı.

Manav Yörük Muhacır Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy da projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Bu çalışma sadece bir belgesel değil; kültürümüzü, geçmişimizi ve kimliğimizi geleceğe taşıyan çok değerli bir adım. Yağızhan ve Arzu’nun samimi emeği projenin en güçlü yönü. İnşallah bu belgesel Türkiye genelinde geniş kitlelere ulaşarak kalıcı bir iz bırakacaktır” ifadelerini kullandı.