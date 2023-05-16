Sakarya’da yetiştirilerek Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine gönderilen ve adına şarkılar yazılan dalların "altın sarısı" ayvanın ağaçları çiçek açtı. Bölgeden yıllık yaklaşık olarak 50 bin ton rekolte elde ettiklerini aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Bu sene dondan etkilenen ayva bahçelerimizin rekoltesi biraz daha düşük olacaktır ama 20 Haziran’dan sonra esas rekoltemiz belli olacak" dedi.

Gül çiçeği ailesi içerisinde yer alan ve dalların "altın sarısı" olarak tabir edilen ayva ağaçları çiçek açmaya başladı. Sulu olması ve lezzetiyle ünlenen Sakarya ayvası, iç piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Pekmezi, kurutması, reçeli ile kompostosu yapılan ve daha olgunlaşmadan dalında alıcı bulan Geyve ve Pamukova ayvasının don olayları sebebiyle bu seneki rekoltede azalama bekleniyor. Coğrafi işaret tescilli olan ayva, Geyve ve Pamukova ilçelerinde zorlu şartlar altında yetiştirilerek, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın diğer ucuna kadar gönderiliyor. Hususa ilişkin olarak Pamukova ilçesinde 13 bin dekar üzerinde ayva yetiştirildiğini aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, ilçede 13 bin dekar üzerinde yaklaşık 50 bin ton rekolte elde ettiklerini fakat bu seneki don olayları sebebiyle bunun düşebileceğini söyledi.

"Dondan etkilenen ayva bahçelerimizin rekoltesi biraz daha düşük olacaktır"

Bölgeden yıllık yaklaşık olarak 50 bin ton rekolte elde ettiklerini aktaran Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, "Adına türküler yazılan ayva çiçek açtı, yaz gözüktü. Bundan sonra artık kış mevsimini geride bıraktık. Şu anda dalların üzerinde de çiçekler gözüküyor, yaza girdik. İnşallah umudumuz iyi, kaybetmiyoruz. Ayva yetiştiricisi olaraktan Pamukova’mız üzerine düşen görevleri tamamıyla layıkıyla yapacaklar. Pamukova’da 13 bin dekar arazi üzerinde yıllık rekolte 45-50 bin ton civarında ama bu sene dondan etkilenen ayva bahçelerimizin rekoltesi biraz daha düşük olacaktır. Kuraklığın ne olacağı belli değil. Şu anda ayvaların üzerinde çiçekler açtı. Çiçekler belli ama Haziran’ın 20’sine kadar bunlar dökme yapabilecek. 20 Haziran’dan sonra esas rekoltemiz belli olacak. Bazı bahçelerimizi don gerçekten çok büyük etkiledi. O bahçelerimizde verim düşüklüğü var" dedi.